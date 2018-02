© Copyright : DR

Quelque 98 caravanes médicales ont été organisées au profit de plus de 230.000 bénéficiaires, dans le cadre des efforts visant à désenclaver les régions ayant connu des chutes de neige et une forte baisse des températures.

Dans le cadre de la mise en œuvre du «Programme Riâya 2017-2018» élaboré par le ministère de la Santé, 98 caravanes médicales ont été organisées au profit de plus de 230.000 personnes qui ont bénéficié de consultations gratuites, en plus de la distribution de médicaments aux populations des douars affectés par la vague de froid, et ce en coordination avec les autorités locales et le tissu associatif, a indiqué, mercredi, le secrétaire général chargé de la supervision du Centre de veille et de coordination (CVC) au sein du ministère de l'Intérieur, Hassan Rochdi.

Il a, en outre, relevé que des hélicoptères du ministère de la Santé et de la Gendarmerie royale ont été mobilisés afin d’assister les unités d’intervention, particulièrement pour évacuer les cas urgents ou acheminer des aides alimentaires aux zones enclavées.

Hassan Rochdi a souligné qu’en application des hautes instructions royales, le ministère de l'Intérieur entreprend une série de mesures et dispositions à travers l’élaboration d’un plan national annuel global pour faire face aux effets de la vague de froid de manière régulière, selon une approche participative impliquant tous les intervenants locaux et ce, depuis 2009, notant qu’au cours de cette saison hivernale, un Centre de pilotage et de veille a été mis en place au niveau du ministère de l’Intérieur afin d’assurer le suivi du développement de la situation et la coordination des opérations d’intervention.

660 médecins et plus de 1.950 infirmiers mobilisés

L’opération d’intervention cette année a débuté par la distribution de denrées alimentaires et de couvertures au niveau de 22 provinces recensées, couvrant ainsi 1.205 douars et 169 collectivités locales avec une population globale de 514.000 personnes, a fait savoir le secrétaire général, notant qu’environ 44.000 familles ont, jusqu’à présent, bénéficié de l’opération de distribution de denrées alimentaires et de couvertures. Quelque 15.000 aides supplémentaires sont prévues dans les jours à venir pour les préfectures et provinces concernées, a-t-il dit.

Dans le même contexte, 660 médecins, plus de 1.950 infirmiers et près de 43 hôpitaux et 183 centres médicaux du ministère de la Santé ont été mobilisés ainsi que des unités médicales mobiles et plus de 400 ambulances, a-t-il poursuivi, notant que grâce aux efforts déployés par tous les intervenants et sous la supervision des autorités provinciales, environ 15 routes nationales, 21 régionales et 59 provinciales ont été ouvertes depuis le début de la vague de froid. Et d’ajouter que plus de 158 douars ont été désenclavés tout en assurant l’accès à 191 autres.

Hassan Rochdi a, en outre, fait observer que les efforts se poursuivent pour ouvrir les routes et désenclaver les douars affectés par les chutes de neige, précisant qu'il a été procédé à la mobilisation de plus de 729 engins de déneigement dont 533 fournis par les préfectures concernées.

Approvisionnement en denrées alimentaires et moyens de chauffage

Par ailleurs, 1.075 douars ont été connectés au réseau téléphonique cellulaire, alors que les autorités ont été équipées de téléphones satellitaires, a-t-il dit, notant que 6.834 sans-abris ont été pris en charge dans des centres d'accueil sécurisés afin de les protéger de la forte baisse des températures, les nourrir et les soigner.

Il a également indiqué que sur 3.742 femmes enceintes recensées, 373 en phase d’accouchement ont été prises en charge jusqu’à présent dans des centres hospitaliers ou dans des maternités.

Des mesures préventives ont été prises pour alléger les effets de la vague de froid et des chutes de neige sur les populations touchées, notamment à travers l’approvisionnement normal en denrées alimentaires et en différents moyens de chauffage, a-t-il rappelé, ajoutant qu’il a été procédé à la distribution de près de 5.250 fours et de fourrage pour le bétail au profit de 29.380 agriculteurs.