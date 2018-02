© Copyright : DR

Quelque 1.100 familles de douars relevant de la province d’Ifrane ont bénéficié, jeudi et vendredi, d’une opération de distribution de denrées alimentaires et de couvertures pour faire face aux effets de la vague de froid.

Cette initiative, qui intervient en application des hautes instructions royales pour aider la population des zones montagneuses et éloignées, a bénéficié à une cinquantaine de familles de la commune territoriale de Tazguit, 70 familles de la zone Habri, relevant de la commune de Ben Smim, et à 972 familles de Bakrit et Tasmakt Tifwatine, dans la commune de Sidi Lmakhfi.

Cette opération a été supervisée par le gouverneur de la province d’Ifrane, Abdelhamid Al Mazid, qui était accompagné des membres du comité provincial de veille et de suivi, constitué pour faire face à la vague de froid.

Dans une déclaration à la presse, le chef de ce comité, Salah Mikou, a indiqué que cette initiative de solidarité intervient en application des hautes instructions du roi Mohammed VI données aux départements gouvernementaux et aux services concernés afin de poursuivre la mobilisation et de déployer davantage d'efforts pour atténuer les effets négatifs de la vague de chute de neiges et de fortes pluies, ainsi que la forte baisse des températures que connaissent certaines préfectures et provinces du Royaume. Il s’agit également de prendre toutes les mesures visant le désenclavement de la population rurale, mais aussi de l’écouter et répondre à ses besoins, a-t-il ajouté.

Le chef du comité a rappelé que le ministère de l’Intérieur a consacré 3.000 rations de denrées alimentaires à la province qui seront distribuées par étapes, outre l’appui du Conseil de la région Fès-Meknès (1.229 rations) et de nombre d’associations de la société civile.

En parallèle avec cette initiative, qui vise à atténuer les effets de la vague de froid, le gouverneur de la province d’Ifrane s’est informé des mesures prises, en coordination avec la direction provinciale de l’équipement, pour ouvrir à la circulation des axes routiers fermés par la neige.

Cette initiative durera plusieurs jours et touchera plusieurs douars et communes relevant de la province d’Ifrane touchés par la vague de froid.