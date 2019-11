© Copyright : DR

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) recommande aux clients-usagers de l'autoroute d'organiser au préalable leur voyage et se renseigner sur l’état instantané du trafic à l’occasion des vacances scolaires qui coïncident avec le week-end.

L'ADM indique dans un communiqué que l'ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic très important le samedi 2 novembre 2019 entre 9h et 13h et le dimanche 10 novembre et lundi 11 novembre 2019, qui coïncideront avec les retours des vacances, entre 16h et 22h.

Elle recommande à ses clients-usagers, pour un voyage sécurisé et confortable, d'organiser au préalable leur voyage, et se renseigner sur l’état instantané du trafic en téléchargeant l’application ADM TRAFIC.

Elle invite également ses usagers à prendre des pauses toutes les deux heures et contrôler l’état des pneus, ajoutant qu'ils peuvent acquérir le Pass Jawaz, actuellement en promotion et à la portée de tous, à 50dh seulement avec 40dh de solde de passage offert.

L'ADM a mis à la disposition de ses clients le n°5050 pour plus d’information ou de renseignements, selon le communiqué.