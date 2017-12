© Copyright : Dr

Le Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC) a appelé les conducteurs à être vigilants et prudents sur les routes et à prendre toutes les précautions nécessaires à leur sécurité, lors de leurs déplacements à l'occasion des vacances de fin d'année.

Les usagers de la route notamment les conducteurs des véhicules privés, des taxis, de transport en commun et des véhicules de transport de marchandises sont appelés à respecter le code de la route et les normes de la sécurité routière, en raison du trafic intense et de l’utilisation massif des moyens de transport public à l'occasion de la fin d'année, souligne le CNPAC dans un communiqué.

Le CNPAC relève également la nécessité de vérifier l'état des véhicules avant de prendre la route, à travers la maintenance mécanique et la visite technique, notamment les pneus, freins, amortisseurs et essuie-glaces.

Les conducteurs sont aussi appelés à se reposer suffisamment afin de conduire de façon sûre et saine, sans la fatigue qui peut causer des troubles de concentration de nature à affecter leur capacité à évaluer les distances et la réactivité au volant, précise-t-on de même source.

Le CNPAC demande aussi aux voyageurs de préparer bien à l'avance leur trajet pour éviter toute mauvaise surprise ou dangers potentiels, de disposer et de relier les bagages de façon sûre sans surcharger le véhicule, appelant les conducteurs à réduire leur vitesse au volant, à s'assurer qu'elle se conforme aux conditions climatiques et de conduite, à respecter la distance de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur des périmètres urbains et à éviter l'utilisation du téléphone portable au volant étant donné qu’il multiplie le risque d’accident par cinq.

Il a, aussi, attiré l'attention des usages de la route sur la nécessité d'éviter de rouler en file et d'utiliser le signal lors du dépassement et l'arrêt, appelant les conducteurs à faire preuve de tolérance, même envers les erreurs et à s’informer des conditions climatiques et de l’état des routes via les médias avant le voyage et ce, à travers les services fournis par l’application téléphone "Tariki".

Les enfants âgés de moins de dix ans doivent occuper les sièges arrières, avec l'obligation de mettre la ceinture de sécurité que ce soit pour les passagers avants ou arrières, ou encore les passagers de cars de transport public pour les voyageurs.