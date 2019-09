© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Kiosque360. La rentrée est prévue pour ce jeudi 5 septembre. À cette occasion, le Forum marocain du consommateur a incité les autorités à contrôler les prix et la qualité des fournitures, de l’assurance, des frais d’inscription et de l’alimentation au sein des établissements scolaires.

À l’occasion de la rentrée scolaire, le Forum marocain du consommateur (FOMAC) a publié un communiqué, lundi dernier, dans lequel il demande aux autorités compétentes d’assumer leur responsabilité et contrôler tous les aspects pour défendre les intérêts du consommateur, nous révèle le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mercredi 4 septembre.

“Les autorités administratives et éducatives doivent contrôler les prix et la qualité des fournitures scolaires, de l’assurance scolaire, des frais d’inscription et de l’alimentation au sein des établissements scolaires”, écrit le FOMAC. Le Forum exige également que les établissements scolaires communiquent les listes des manuels vers le mois de juin, pour que les libraires puissent les commander en amont.

Cette démarche empêchera la pénurie de manuels dans les librairies et évitera aux parents de se tourner vers les établissements scolaires qui proposent de les vendre. Concernant ce dernier point, le FOMAC insiste sur le fait que les écoles ne sont pas habilitées à commercialiser les manuels scolaires, puisqu’elles ne disposent pas d’autorisations légales pour le faire.

Dans un communiqué publié le 31 août dernier, le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a indiqué que les cours démarreraient effectivement le 5 septembre prochain pour les trois cycles de l'enseignement (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant) et les classes préparatoires du diplôme de technicien supérieur.

Le ministère précise que les cadres et fonctionnaires de l'administration pédagogique et du corps d’inspection, les cadres chargés de la gestion des services financiers, les cadres d’orientation et de planification pédagogique, de soutien administratif, pédagogique et social et les cadres administratifs communs, tous grades confondus, rejoindront leurs postes de travail le 3 septembre 2018, tandis que le corps enseignant rejoindra son poste le 4 septembre.

Le ministre affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de l'opération et à l’accueil et l'orientation des élèves et leurs parents, ainsi que pour la mise à niveau des établissements scolaires, l'ouverture des cantines scolaires et des internats et la mobilisation des ressources humaines.