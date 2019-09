© Copyright : DR

Conseillère municipale à Parme, la Marocaine Nabila Mhaidra a présidé la cérémonie de mariage d’un couple congolais.

Kabeya Daddy et Arianna Mayingi se sont unis pour la vie le 30 août, au siège de la municipalité de Parme, en Italie.

A cette occasion, la Marocaine Nabila Mhaidra, déléguée de la municipalité, a prononcé un joli discours en l’honneur des nouveaux mariés comme le rapporte le site web de la commune de Parme.

"Célébrer un mariage signifie ajouter une brique solide et prospère à une communauté. Et ajouter cette brique en signe d’amour. La célébration d'un mariage est donc particulièrement significative et passionnante pour ceux qui endossent la fonction d'officier public, comme c'est mon cas aujourd'hui. Je suis également enthousiaste à l’idée que moi qui viens d’une autre rive de la Méditerranée, ajoute aujourd’hui une brique à cette communauté, après avoir été mandatée pour agir en son nom. Une communauté qui m'a accueillie et m'a permis de grandir en tant que femme, en tant que mère, en tant que citoyenne et en tant que représentante d'autres citoyens", a ainsi déclaré la jeune femme avant d’adresser tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Nabila Mhaidra est née à Marrakech en 1983, réside en Italie depuis 2000 et à Parme depuis 2005. Médiatrice culturelle, cette jeune maman de deux enfants de 12 et 16 ans officie aujourd’hui en tant qu’assistante sociale auprès de la coopérative sociale à but non lucratif Aurora DOMUS depuis 2008 et s'occupe des soins dispensés aux personnes âgées.