© Copyright : DR

Kiosque360. Une école primaire de Mechraâ Belksiri a abrité, samedi dernier, une fête de mariage. Le ministère de l’Éducation a ouvert une enquête sur l'étrange conversion de cet établissement scolaire. Les détails.

Cette information insolite, relayée par Assabah dans son édition de ce mercredi 29 août, risque de faire beaucoup de bruit. La publication arabophone casablancaise rapporte, en effet, que l'école primaire Jamal Eddine Al Afghani, à Mechraâ Belksiri, a servi de salle de fêtes, samedi dernier, pour abriter une cérémonie de mariage.

Une vidéo montre ainsi des invités se pressant sur les lieux, notamment des femmes qui ont envahi l'établissement et ses dépendances pour se changer ou se maquiller, sur des airs de musique jouée par un groupe de chaâbi. Une tente, autour de laquelle des convives s'amusaient en prenant des selfies, avait même été dressée au sein de l'établissement scolaire.

Selon Assabah, la diffusion de cette vidéo, qui a suscité une grande polémique dans cette ville du Gharb, a poussé les services du ministère de tutelle à dépêcher une commission d'enquête, formée de responsables de l'Académie régionale de Rabat-Salé-Kénitra, pour interroger toutes les parties concernées.

Le directeur de l'établissement a cependant affirmé au quotidien que les rumeurs étaient fausses et que l'école n'avait pas été louée à des tiers pour servir de salle de fêtes. La fête, a souligné le responsable, avait été organisée, à l'occasion du mariage de sa fille et dans un cadre familial, par une salariée du ministère en charge du gardiennage de l'école et y occupant un logement de fonction. Les dépendances et salles de cours n'ont pas été exploitées, ajoute-t-il.

L'enquête en cours nous en dira plus…