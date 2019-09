© Copyright : DR

A partir du 15 octobre, il vous sera possible de réserver un taxi à Casablanca via l'application Yassir sur votre smartphone. Les explications.

L'application de réservation de taxi "Yassir" sera opérationnelle à Casablanca à partir du 15 octobre. A travers App store et google play, le client peut réserver son taxi et se rendre à l'endroit de son choix dans la métropole après avoir précisé sa géolocalisation. "Cela n'a rien à voir avec la formule des taxis verts, c'est différent puisque qu'avec Yassir tout est digital, l'opération se déroule uniquement via l'application", souligne Wafae Younsi, directrice marketing de Yassir Maroc.

L'entreprise a signé un protocole d'accord avec le Syndicat Démocratique du Transport (SDT), fin Juin 2019. Cet accord permet aux chauffeurs de taxi d’utiliser une nouvelle application mobile de réservation de taxi et afin d’assurer une qualité de service améliorée aux clients, l’entreprise adopte des critères de recrutement rigoureux et offre aux chauffeurs de taxi affiliés des formations sur l’utilisation de l’application et l’adoption d’une qualité de service qui répond aux besoins des clients.

"Nous sommes aujourd'hui en phase de prè-lancement au Maroc dans l'arrondissement de Sidi Belyout et nous comptons étendre notre service au reste de Casablanca d'ici le 15 octobre. Actuellement, les utilisateurs peuvent commander un taxi de Sidi Belyout vers n'importe quelle destination sur Casablanca 7j/7 de 20h jusqu'à 7h du matin", précise Wafae Younsi.

Yassir est une start-up maghrébo-américaine créée en 2017 qui opère dans le domaine des solutions mobiles innovantes en Afrique. Comme son nom l’indique, Yassir a pour objectif de faciliter la vie du citoyen africain et d’améliorer la façon dont il interagit avec les nouvelles technologies mobiles ainsi que de contribuer au progrès du secteur des transports.

Le nombre de taxis affiliés a Yassir dépendra du nombre de clients.

Simulation de Tarifs en fonction du trajet

De Casa Port à Moquée Hassan II :

Tarif du soir : 24 MAD

Estimation de temps du trajet: 8 min

Du Consulat des Etats Unis à Marina Shopping Center :

Tarif du soir : 25.6 MAD

Estimation de temps du trajet: 11 min

De Mosquée Hassan II au Twin Center :

Tarif du soir : 24 MAD

Estimation de temps du trajet: 11 min