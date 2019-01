© Copyright : DR

Kiosque360. La police de Sidi Othmane a interpelé un moqaddem pickpocket. Avec son complice, ils dérobaient les téléphones portables des passants.

Un auxiliaire d’autorité a été arrêté par les services de police de Sidi Othmane, à Casablanca, nous apprend le quotidien arabophone Assabah dans sa livraison de ce mercredi 23 janvier.

Le Moqaddem a été arrêté en flagrant délit de vol d’un téléphone portable. Le journal explique que le mis en cause et son complice rodaient dans le quartier, sur une moto, à la recherche de la victime idéale. C’est là qu’ils ont aperçu une dame utilisant son téléphone, sur l’avenue Akid Allam.

Le complice est alors descendu, a arraché le portable de la main de la victime et est remonté sur la mobylette, derrière le Moqaddem qui a appuyé sur l’accélérateur pour prendre la fuite. Malheureusement pour lui, une voiture les a percutés et les a mis à terre.

Le complice du moqaddem a réussi à s’échapper, tandis que l’auxiliaire d’autorité a été capturé par les passants. Il a essayé, tant bien que mal, de persuader ces derniers de le relâcher, mais la victime a insisté pour qu’ils appellent la police.

Au commissariat, les policiers ont été surpris d'apprendre que le mis en cause était un Moqaddem et ont décidé de contacter le parquet général. Ce dernier a ordonné l’ouverture d’une enquête et avisé le gouverneur de la préfecture de Moulay Rachid-Sidi Othmane.

Interrogé par la police, l’auxiliaire d’autorité a refusé de donner l’identité de son complice.