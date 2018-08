© Copyright : DR

Un tatoueur tunisien, Fawez Zahmoul, propose de détatouer gracieusement Khadija, victime d'un viol collectif à Oulad Ayad à Fkih Ben Salah. Les détails.

Fawez Zahmoul, un célèbre tatoueur tunisien, propose d'effacer les traces des tatouages marquant le corps de Khadija, la jeune fille de Oulad Ayad victime d'un viol collectif. Ce crime a soulevé une vague de solidarité au Maroc et dans le monde. La preuve par la proposition de ce fondateur de l'Ecole nationale de tatouage de Tunisie, à El Marsa.

Après avoir demandé le contact de la famille de Khadija, dont tout le corps porte les stigmates de son agression physique, Fawez et son équipe ont réussi à parler au père. "L'équipe de Tatoo shop vous informe que nous avons réussi à contacter le papa de la jeune fille. Elle est mal en point physiquement et complètement traumatisée, nous essayons de trouver une solution pour la faire venir, car la famille est très pauvre et vit dans un coin reculé du Maroc. Ils ont une entrevue avec le juge jeudi prochain pour essayer de trouver une solution", écrit le tatoueur sur sa page officielle facebook.

Pour rappel, Khadija a été kidnappée, violée et violentée par quatorze individus. Ils lui ont fait subir les pires sévices deux mois durant: Ils l'ont violée à tour de rôle, torturée et tatouée alors qu'elle était inconsciente. Elle a été relâchée lorsque son père a promis de ne pas dénoncer les agresseurs auprès de la police. A l'heure où nous mettions en ligne, 13 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire.