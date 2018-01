© Copyright : DR

Kiosque360. Le tribunal de première instance de Rabat a abrité, vendredi dernier, la première audience du procès d’un soldat accusé de harcèlement sexuel contre une femme mariée. Avant d’être poursuivi en justice, il a été agressé physiquement par le mari de la victime. Les détails.

Un soldat accusé de harcèlement sexuel contre une femme mariée a été déféré, vendredi, devant le tribunal de première instance à Rabat, annonce Assabah dans son édition de ce mardi 30 janvier. Le militaire, qui a d'ailleurs été blessé par le mari de la victime, a été écroué à la prison locale de Lâarjat, sur ordre du procureur.

Assabah rapporte que le soldat avait déposé une lettre d’amour dans l’immeuble où réside la femme mariée. Dans sa missive, il exprimait son admiration pour elle et lui demandait de le contacter. Quand sa dulcinée a retrouvé la lettre, elle l’a remise à son mari qui a demandé à sa secrétaire de se faire passer pour son épouse, afin d’attirer l'homme jusqu’à l’immeuble.

Une fois sur les lieux, le militaire a été surpris par le couple et brûlé à l’aide d’une matraque électrique, selon ses propres déclarations au tribunal et comme rapporté par Assabah. Il s’est ensuite rendu au commissariat où il a déclaré avoir été agressé et détroussé par des individus qui lui avaient volé sa carte professionnelle et la carte mutuelle des FAR. Mais, malgré ses plaintes, il a été écroué par les éléments de la police judiciaire, l’enquête préliminaire ayant révélé qu’il s’agissait d’une affaire de harcèlement sexuel contre une femme mariée. Le parquet général a ainsi donné ses ordres pour que le militaire, qui s’est avéré marié lui aussi, soit placé en garde à vue. A la fin de l’enquête, il a été déféré en état d’arrestation devant le procureur du roi qui a décidé de le poursuivre en état de détention préventive, ajoute Assabah.

Durant l’audience qui s’est déroulée devant le tribunal, le prévenu a demandé pardon au couple, prétendant qu’un officier l’avait chargé de harceler la victime. Pour lui accorder leur pardon, les époux ont exigé l’identité de son supérieur afin de le poursuivre. Une tentative de réconciliation qui n’a pas abouti.