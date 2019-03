© Copyright : DR

Kiosque360. Une équipe maroco-espagnole a développé un remède efficace contre le cancer de la prostate. Cette découverte, qui permet de bloquer les métastases, est basée sur les épluchures et les restes d’agrumes. Le brevet d’invention a été déposé auprès des autorités compétentes espagnoles.

Un groupe composé de chercheurs marocains de la faculté des sciences de l’université Abdelmalek Essaadi et de leurs homologues espagnols de l’université d’Alcalá de Henares ont développé un nouveau remède contre le cancer de la prostate. Cette découverte permet de bloquer ce cancer lorsqu’il est à un stade avancé grâce à des épluchures et des restes d’agrumes.

L’équipe marocaine du laboratoire de chimie organique est composée de trois professeurs chercheurs, de trois doctorants et d'un chercheur qui vient d’obtenir son doctorat. L’équipe de chercheurs espagnols est dirigée par le docteur Tomas Cuenca de l’université d’Alcalá de Henares. Le brevet d’invention de cette découverte a été déposé auprès des autorités compétentes espagnoles.

Le chercheur Mohamed Amine Amrani, qui a dirigé l’équipe marocaine, a déclaré: «Les épluchures d’agrumes passent par une opération de distillation hydrique qui permet d’avoir des huiles essentielles dont les composantes chimiques sont riches en limonène, un produit chimique naturel». Dans une déclaration accordée à la MAP, le Dr Amrani a affirmé que «le limonène subit une transformation chimique simple afin d’extraire les dérivés susceptibles d’être dissous dans l’eau, donc dans un milieu physiologique et par conséquent pouvant se dissoudre dans le sang».

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du samedi 30 mars, que le Dr Amrani a expliqué que ce remède est efficace dans la lutte contre le cancer de la prostate. D’autant que la solubilité a toujours été un obstacle face à l’efficacité des médicaments anticancéreux. Le chercheur marocain a souligné que l'élément le plus important de cette découverte est que «les molécules extraites bloquent la métastase et n’attaquent que les cellules atteintes par cette maladie». Il a ajouté que ce remède va supprimer les effets secondaires du traitement chimiothérapique qui attaque toutes les cellules sans distinction.

La composition de ce médicament est aujourd’hui entre les mains des laboratoires pharmaceutiques qui procèderont à sa fabrication industrielle et à sa commercialisation. Il faut rappeler que le cancer de la prostate est beaucoup plus répandu chez les hommes que celui des poumons et du colon. Dans la plupart des cas, on ne trouve pas de facteurs héréditaires dans le cancer de la prostate. Mais il pourrait exister une faiblesse héréditaire comme pour le cancer du sein. Parmi les cancers les plus répandus au Maroc, on trouve en premier lieu celui des poumons (22%), suivi par le cancer de la prostate ( 12,6%) et du colon (7,9%).