Des citoyens ont arrêté un policier qui tentait de fuir une villa en escaladant son mur. Le mise en cause fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire.

La brigade de la police judiciaire du district de Aïn Sebaâ-Hay Mohammedi à Casablanca a diligenté, mercredi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances entourant l'arrestation par des citoyens d'un policier sous prétexte qu'il tentait de fuir une villa en escaladant son mur.

Le mis en cause, un brigadier de police, fait désormais l'objet d'une enquête judiciaire pour tirer au clair les circonstances et les mobiles de ces actes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que son ami, qui a un lien familial avec la propriétaire de la villa, a été entendu, étant soupçonné d'avoir demandé ou incité le policier à accéder à la résidence en question.

La brigade de la police judiciaire poursuit ses recherches et ses investigations, sous la supervision du parquet, en recueillant les témoignages et en analysant les indices et preuves matérielles prélevés sur les lieux, afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire.