Kiosque360. Cinq charlatans, dont un imam, ont été interpellés dans la région d’Essaouira. Ils essayaient d’extraire un présumé trésor enfoui sous une mosquée.

La saison de la chasse aux trésors semble ouverte dans la région de Marrakech-Essaouira. Le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia, dans son édition de ce vendredi 26 juillet, nous apprend que les services de la gendarmerie royale ont arrêté cinq individus, dont un imam, à Douar Boujlakh dans la région d’Essaouira.



Ces charlatans essayaient d’extraire un présumé trésor enfoui sous une mosquée, ajoute le média casablancais. Avertis par la population du douar, les gendarmes se sont aussitôt rendu sur les lieux et ont interpellé les 5 individus et saisi plusieurs manuscrits et inscriptions ésotériques.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du Parquet compétent, précise Al Ahdath Al Maghribia.



Le journal explique que ce n’est pas le premier cas de chasse au trésor dans la région. Il y a quelques jours, les habitants du douar Sghir dans la région de Chichaoua ont arrêté cinq personnes en flagrant délit d’extraction de trésor et averti les éléments de la gendarmerie royale.



Ce phénomène ne concerne pas que le milieu rural. Al Ahdath ajoute que des individus essayaient d’extraire un trésor au coeur de la ville de Chichaoua, plus précisément dans le quartier Al Farah.