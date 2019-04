© Copyright : DR

Kiosque360. Une bande de malfaiteurs a tendu un guet-apens à un cambiste tangérois à Larache. Ils l’on enlevé et séquestré, puis ils lui ont volé 600.000 dirhams. L’un des assaillants, qui fait déjà l’objet de plusieurs mandats de recherche, a pu être identifié.

Un homme d’affaires originaire de Tanger a été victime d’un guet-apens qui lui a été tendu par une bande de malfaiteurs à Larache. Les membres de la bande l’on kidnappé puis délesté d’un importante somme d’argent avant de le libérer. D’après le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui relate les faits dans son édition du week-end des 13 et 14 avril, tout s’est déroulé selon des procédés mafieux.

L’homme d’affaires, un cambiste installé à Tanger, précise le journal, tant connu pour son activité que pour sa fortune. Ce qui en fait un candidat idéal pour ce genre de forfait. C’est donc ainsi qu’il a été approché par un membre de la bande lui proposant une opération de change portant sur un montant de 100.000 euros. Pour rendre l’affaire plus alléchante, il ne lui a réclamé en échange que 60.000 dirhams, soit largement en deçà du taux de change en vigueur aussi bien sur le marché officiel que parallèle.

Face à la perspective d'un gain aussi substantiel, soit au moins 400.000 dirhams en une seule opération, le cambiste n’a pas hésité un seul instant. Après son accord pour la transaction, son contact lui a proposé un rendez-vous à Larache. Le riche homme d’affaires s’est effectivement rendu sur les lieux avec la somme convenue. Mais en chemin, juste avant d’arriver, il a été surpris par une bande d’hommes armés et cagoulés qui l’ont forcé à s’arrêter, l’ont ensuite attaqué, bâillonné et lui ont attaché les mains. Ils l’ont conduit, sous la menace d'armes blanches, dans un bois des environs où les arbres étaient assez denses pour les mettre à l’abri des regards indiscrets.



Les membres de la bande l’ont ensuite délesté de la totalité de son argent et ont pris la fuite après l’avoir libéré. D’après les déclarations de la victime, elle a pu néanmoins apercevoir le visage du meneur de la bande. C’est d’ailleurs grâce à son signalement que, plus tard, au moment de déposer sa plainte devant la gendarmerie de Larache, le malfrat en question a pu être identifié. Les gendarmes ont, en effet, montré à la victime plusieurs photos de personnes recherchées pour ce genre de crimes dans cette région, parmi lesquelles elle a reconnu effectivement l’un de ses assaillants.



D’après le journal, il s’agit d’un criminel notoire, connu dans la région et qui fait d’ailleurs l’objet de pas moins de quinze mandats de recherche à l’échelle nationale pour différents crimes et délits. Ainsi, il est notamment recherché pour formation de bande criminelle, enlèvement et séquestration, violence et vol sous la menace d’une arme, entre autres crimes et délits.