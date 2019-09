© Copyright : DR

Kiosque360. Un ressortissant espagnol a été arrêté à Oualidia pour escroquerie. Il promettait aux jeunes de la région des contrats de travail à l’étranger contre de l’argent.

Il y a deux jours, les services de la gendarmerie royale de Oualidia ont procédé à l’arrestation d’un ressortissant espagnol soupçonné d’escroquerie. Selon le quotidien arabophone Al Massae, dans son édition de ce vendredi 13 septembre, l’individu vendait de faux contrats de travail en Espagne aux jeunes de la région.



Le début de l’affaire remonte à janvier dernier, lorsqu’un couple a porté plainte contre un Espagnol qui leur a escroqué plus de 100.000 dirhams contre des cartes de séjour et du travail de l’autre côté de la Méditerranée. Il a également arnaqué plusieurs jeunes diplômés à El Jadida et à Sidi Bennour. Ces derniers, aveuglés par ses mensonges, lui ont donné des sommes considérables avec l’ambition de travailler en Espagne.



Une fois arrêté, le mis en cause a été transféré à Marrakech pour identification. En effet, l’homme de 58 ans avait loué une voiture avant de disparaitre des radars il y a trois mois. Le propriétaire de la société de location l’a aussitôt reconnu, ajoute le média casablancais.



Toujours selon Al Massae, le ressortissant espagnol a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, avant d’être déféré devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Sidi Bennour.