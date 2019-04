© Copyright : DR

Kiosque360. L'épouse d'un ministre PJD a engagé un jeune entrepreneur pour des travaux d’aménagement dans les locaux de l’UNFM, en lui expliquant qu’elle était mandatée par une princesse. Mais, au moment de le payer, elle s’est éclipsée.

Dans une plainte que sa défense a déposée devant le Parquet, un jeune entrepreneur accuse l’épouse d’un membre du gouvernement d’«escroquerie au nom de l’une des princesses». D’après le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui rapporte ces faits dans sa livraison du jeudi 11 avril, il s’agit de l’épouse du ministre chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

D’après les détails de la plainte, déposée par l’avocat du jeune entrepreneur devant le tribunal de première instance de Témara, le plaignant se dit victime d’escroquerie et accuse l’épouse du ministre d’abus d’autorité et d’avoir failli à ses obligations, dûment formulées dans un contrat liant les deux parties.

Selon la plainte, le jeune entrepreneur a été contacté par l’épouse du ministre qui s’est présentée comme la représentante d’une société mandatée par l’une des princesses pour aménager les locaux de l’Union nationale des femmes du Maroc (UNFM). D’après le plaignant, Fatima Zahra Baba Hmad a remis au jeune entrepreneur une carte de visite portant son titre d’épouse du ministre Mustapha El Khalfi et l’a chargé de mener des travaux d’aménagement dans deux locaux de l’UNFM, l’un dans le quartier d’El Youssoufia et l’autre à Hay Riyad, à Rabat.

Les faits remontent à début octobre 2018 et les deux locaux devaient être prêts à accueillir une délégation de femmes africaines moins d’une semaine plus tard. Les travaux portaient notamment sur la peinture des locaux, leur équipement et l’aménagement du jardin. Selon les termes du contrat, le jeune entrepreneur devait recevoir le paiement pour sa prestation 15 jours après la cérémonie. Mais, juste après la fin de l’événement, l’épouse du ministre a cessé de répondre à ses appels et a fini par éteindre son téléphone, précise le plaignant.

Quand elle a enfin décidé de répondre à ses appels, elle a prétendu être occupée par les funérailles d’un membre de sa famille qui venait de décéder. C’est une excuse qu’elle a même sortie plusieurs fois, note le journal qui cite la plainte du jeune entrepreneur. Lors de ses appels suivants, elle lui a affirmé qu’elle n’avait pas encore reçu le chèque de paiement de la princesse. Plus tard, il l’a invité à se présenter au ministère dirigé par son mari pour le payer. Lors des appels suivants, elle l'a pressé de contacter le siège de l’UNFM pour réclamer son dû.

Cela a duré plusieurs mois. Et au bout du cinquième mois, précise le jeune entrepreneur dans la plainte qu’il a déposée au tribunal, l’épouse du ministre a fini par lui remettre un chèque de 20.000 dirhams, ce qui, souligne-t-il, représente à peine 2% du montant des pénalités qu’il a dû payer pour avoir remis des chèques à ses fournisseurs.