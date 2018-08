© Copyright : DR

Kiosque360. Une société de production de films pornographiques a annoncé la tenue d’un casting à Casablanca. Les détails.

Annonce véridique ou attrape-nigauds? Une société de production a annoncé l’organisation d’un casting à Casablanca pour trouver la «perle rare» pour des films pornographiques.

Selon Assabah, dans son édition datée de ce lundi 20 août, cette annonce a été postée sur les réseaux sociaux et promet aux participants différents «cachets»: 5.000 dirhams pour les hommes, 10.000 pour les jeunes femmes et 15.000 pour les veuves et les divorcées. Tout cela, écrit le journal, pour des capsules de dix minutes avec la promesse d’un «plan de carrière», à condition de fournir un CV et d’être d’un niveau supérieur à la troisième année d’enseignement primaire.

Selon Assabah, les services de sécurité suivent de très près cette annonce, affirmant qu’il pourrait tout simplement s’agir de réseaux organisés de prostitution. La publication n’écarte pas non plus l’éventualité de réseaux qui recourent à cette pratique pour produire de brèves capsules sexuelles diffusées sur les sites pornographiques.

Dans le même sens, Assabah évoque l'hypothèse de sociétés spécialisées qui se dotent de catalogues au service d’autres compagnies à la recherche de starlettes pour des productions et où «excellent» déjà des Marocaines qui y jouent sous pseudonymes.



Et enfin, la publication affirme qu’il pourrait aussi s’agir de sociétés étrangères qui choisiraient de recourir à des figurants et figurantes marocaines et d’organiser des tournages dans le Royaume pour éviter de payer des impôts en Europe. Le journal affirme que la société qui a diffusé l’annonce a déclaré avoir bouclé le casting via une personne qui parle le dialecte marocain, sans toutefois préciser le ou les lieux de tournage.