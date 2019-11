© Copyright : DR

Pour le ministère du Travail et de l'insertion professionnelle, dans son rapport 2019, les Sénégalais sont en tête des salariés étrangers issus d'Afrique subsaharienne. Mais une simple comparaison révèle que les effectifs livrés dans ce rapport sont largement sujets à caution. Voici pourquoi.

Selon les dernières statistiques du ministère du Travail et de l'insertion professionnelle, alors que les Sénégalais remportent la palme des recrutements étrangers dans le royaume, les Congolais, avec 121 autorisations de travail accordées, sont également bien placés.

Dans son rapport pour l'année 2019, le ministère du Travail et de l'insertion professionnelle, désormais dirigé par Mohamed Amkraz, successeur de Mohamed Yatim, et tout comme son prédécesseur, issu du Parti de la Justice et du développement (PJD), souligne en effet que 4.464 autorisations de travail ont été accordées en 2018 aux entreprises marocaines qui emploient des salariés étrangers.

Sans surprise, toujours selon le ministère, les Français se trouvent dans le peloton de tête, avec 1.296 autorisations accordées en 2018, suivis, en seconde position, par les Chinois avec 481 autorisations, les Indiens (202), les Philippins (167), les Américains (163), puis les Sénégalais, en cinquième position, avec 139 autorisations accordées.

Ces effectifs paraissent toutefois extrêmement faibles, si on les compare avec ceux qui émanent de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), relayés dans le rapport annuel du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Intitulé "Migration et emploi", et publié en 2018, ce document présente des effectifs de travailleurs étrangers au Maroc bien supérieurs à ceux que livre le ministère du Travail.

Dans le dernier rapport du CESE, en effet, les travailleurs migrants affiliés à la CNSS sont au nombre de 26.283 en 2017. Nous sommes donc bien loin du timide nombre de 4.464 travailleurs étrangers au Maroc qu'affiche le ministère du Travail et de l'insertion professionnelle.

La CNSS donne également, dans ce rapport du CESE, un autre classement qui contredit formellement, encore une fois, le ministère du Travail et de l'insertion professionnelle.

Là aussi, les chiffres sont largement supérieurs à ceux livrés par ce ministère: pour la CNSS, en effet, les Français sont en tête avec 5.346 salariés, suivis des Sénégalais (4.958), des Espagnols (2.722), des Tunisiens (964), des Philippins (905), des Ivoiriens (899), des Algériens (770), des Américains (667), des Turcs (664) et les Chinois ferment la marche, avec 626 de leurs ressortissants travaillant dans le royaume.

A l'évidence, il y a comme un problème de méthodologie dans les statistiques qu'a pourtant validées le ministre du Travail, Mohamed Amkraz, qui doit donc revoir sa copie.