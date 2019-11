© Copyright : DR

Du 22 au 26 novembre, sur l'axe Casa-Kénitra, les horaires des trains vont changer, annonce l'ONCF dans un communiqué. Explications.

Dans un communiqué, l'ONCF informe sa clientèle que ces changements d'horaires sur cet axe sont dûs au déploiement, depuis ce vendredi 22 novembre, jusqu'au mardi 26 novembre, d'une nouvelle version du système de signalisation, dans le but de fluidifier davantage le trafic ferrovaire. Certains trains assurant la liaison entre Kénitra et Casablanca, via les gares de Rabat-Ville et Rabat Agdal, connaîtront donc des perturbations dans leurs horaires.

Face à cet aménagement d'horaires durant cette période, la compagnie ferroviaire invite les clients concernés à s’informer dans les gares, à travers les pages de l'ONCF sur les réseaux officiels, ou en consultant l’application ONCF TRAFIC.

L'ONCF n'omet pas de présenter "ses excuses à ses aimables clients et les remercie pour leur compréhension".