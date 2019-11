© Copyright : DR

Cinq individus liés à un réseau international de trafic de drogue, ont été arrêtés jeudi à Tan-Tan, en possession de deux fusils d'assaut, de type Kalachnikov, et de munitions obtenues grâce à la complicité d’éléments du polisario. Détails.

L’enquête menée par les services de la police judiciaire a conclu à l’implication du front polisario dans le trafic international de drogue, via ses relais au Maroc, auxquel il apportait non seulement un soutien logistique, mais aussi et surtout des armes!

Une vérité que vient de mettre en évidence l’arrestation, ce jeudi 21 novembre, à Tan-Tan, de cinq individus, par des éléments de la Police judiciaire appuyés par une Brigade régionale d’intervention, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Le véhicule de type Toyota utilisé par le gang polisarien pour acheminer leurs cargaisons de drogue.

© Copyright : DR

Selon la DGSN, les suspects ont été arrêtés en possession de deux fusils d’assaut, de type Kalachnikov, de 3 chargeurs, comprenant 48 balles, et de deux fusils de chasse chargés de 8 balles.

«Les armes et les munitions saisies dans le cadre de cette affaire ont été obtenues avec la complicité d’éléments du polisario et introduites pour des motifs criminels», indique la DGSN.