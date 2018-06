© Copyright : DR

Une relation amoureuse entre deux jeunes, dont une mineure, a tourné au scandale suite à la diffusion de vidéos à caractère pornographique. Les détails.

Les éléments de la police judiciaire du district de Tiznit a déféré, hier mardi 5 juin, devant le procureur du roi près la Cour d’appel d’Agadir, un jeune homme soupçonné de viol sur mineure et de diffusion sur Watsapp d'une vidéo et de photos pornographiques.

Selon les sources de le360, le mis en cause, âgé de 23 ans, entretenait depuis quatre ans une relation sexuelle avec une fille de 16 ans qu’il a dépucelée.

Leur relation allait prendre un tournant désagréable lorsque le jeune a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de sa compagne en train de faire des gestes sexuels «très osés».

Les enregistrements, au nombre de six et d’une durée d’1 minute et demie, se sont répandus comme une traînée de poudre dans la ville de Tiznit, suscitant l’indignation des citoyens.

Les éléments de la police n’ont pas tardé à identifier la fillette et à mettre la main dessus. Auditionnée par la police judiciaire, celle-ci a dévoilé sa relation avec le jeune qu’elle a accusé d’avoir diffusé ces vidéos.

Le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il sera poursuivi en état d’arrestation.