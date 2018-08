© Copyright : DR

La délégation du ministère de la Santé à Tiznit a décidé, ce jeudi 30 août, de muter le chirurgien pédiatre, Mehdi Chafai, à l’hôpital provincial de Taroudant.

Le chirurgien pédiatre Mehdi Chafai qui exerce à l’hôpital de Tiznit a été muté à l’hôpital provincial de Taroudant. Une correspondance lui a été adressée par la délégation du ministère de la Santé à Tiznit (voir ci-dessous) et lui en a fait part. Le concerné ne l’entend pas de cette oreille et compte faire entendre sa voix.

Selon les sources de le360, des acteurs de la société civile et des sympathisants s’apprêtent à organiser un sit-in de solidarité avec le jeune médecin.

Mehdi Chafai s’est illustré par ses critiques acerbes à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques et le ministère de la Santé. Dans une récente vidéo, diffusée sur la Toile lundi 27 août, il était dans tous états et a accusé de tous les maux les responsables de la santé à Tiznit et le ministère de tutelle.

Par ses sorties tonitruantes, le jeune pédiatre fait les choux gras des médias et des réseaux sociaux. Il est surtout opposé au directeur de l'hôpital dans lequel il exerce à Tiznit depuis mai 2017.