Une personne a été dépossédée de plus de 890.000 dirhams en liquide alors qu'elle venait de sortir d'une agence bancaire à Tit Mellil.

Une personne a été délestée d’une importante somme d’argent, ce jeudi 25 janvier, à sa sortie d’une agence bancaire à Casablanca.

L’incident a eu lieu à Tit Mellil où des individus, dont le nombre n’est pas encore connu, se sont attaqués à l’individu alors qu’il sortait de l’agence avec une seconde personne. Il aurait vraisemblablement été guetté par les agresseurs qui savaient qu’il aurait sur lui tout cet argent.

Selon les premiers témoignages, le montant dérobé dépasserait les 890.000 dirhams.

Dès que cette agression a été signalée, les éléments des forces de l’ordre se sont rendus sur les lieux et ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce vol et procéder au plus vite à l’arrestation des criminels.