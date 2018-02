© Copyright : DR

Un jeune homme est mort par asphyxie au gaz butane, hier mardi 6 février à Tétouan. Sa femme et son enfant ont été sauvés in extremis.

Les victimes des chauffe-eaux à gaz se multiplient dans le royaume sans que les moyens de sensibilisation ne parviennent à arrêter l’hémorragie.

Hier mardi, c’est un jeune marié de 25 ans, habitant le quartier Kouilma à Tétouan, qui a perdu la vie à cause d'une fuite de gaz butane. Sa femme, âgée de 23 ans, et son bébé ont été sauvés in extremis grâce aux soins intensifs qui leur ont été prodigués à l’hôpital. Vidéo.

Ce dernier décès s’ajoute à la longue liste des victimes du chauffe-eau à gaz, surnommé le «tueur discret». En moins d’un mois, deux familles ont été emportées suite aux défaillances de ce type d'engin à Tétouan et dans sa région.

Pour rappel, l'année dernière, on a recensé au moins 15 vicimes des chauffe-eau à gaz. Cette année, le bilan risque d'être plus lourd.