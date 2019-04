© Copyright : DR

Kiosque360. Sur instruction du président du ministère public, la police judiciaire de Tétouan a commencé à auditionner des responsables de sites électroniques. L’objectif étant de sanctionner les sites fantômes qui ignorent le code de la presse et défient les autorités judiciaires.

Le service du crime électronique de la police judiciaire de Tétouan a adressé des convocations à près de 20 personnes qui dirigent des sites électroniques. Selon certaines sources, c’est sur instruction du président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, que le parquet de Tétouan à procédé à l’inventaire des sites électroniques qui ont déposé leurs dossiers avant la publication du nouveau code de la presse et de l’édition.

Les responsables de ces sites devraient donc être auditionnés dans des PV officiels par la SPJ pour s’assurer de leur situation juridique et vérifier s’ils sont toujours en activité. Il s’agit de 20 sites, dont la plupart ont cessé leurs activités depuis longtemps, soit parce qu’ils ne sont pas conformes, soit à cause de problèmes internes. D’autres ont promis de cesser leur activité dans les plus brefs délais s’ils n’arrivent pas à compléter les critères de validation. La troisième catégorie concerne les responsables qui ne disposent ni de conformité, ni de documents mais qui continuent à défier la loi et les autorités judiciaires.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte dans son édition du mercredi 17 avril que l’opération de conformité demeure bloquée pour certains sites à cause du retard dans la délivrance de la carte de presse ou en raison de problèmes financiers et administratifs. Deux sites n’ont pas réussi à obtenir l’accord final et deux autres sont en cours de résolution. La deuxième étape des procédures doit commencer incessamment avec l’application de la loi en vigueur, à commencer par le blocage du site, en passant par les sanctions prévues par le code de la presse. Des sanctions qui concernent particulièrement les sites qui ne possèdent pas de validation pour régulariser leur situation juridique.

Plusieurs observateurs et professionnels demandent à ce que les autorités compétentes usent de la fermeté contre les sites électroniques «fantômes» qui sont toujours en activité bien que l’identité de leurs responsables soit connue. Les mêmes sources affirment qu’il n’existe aucune relation entre l’organisation juridique du métier et ce que prétendent les responsables de ces sites. D’autant qu’ils affirment qu’on leur impose des restrictions parce qu’ils dénoncent la corruption alors qu’on trouve parmi eux les plus grands corrompus qui utilisent ces sites pour faire chanter les gens.