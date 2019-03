© Copyright : DR

Sa Sainteté le Pape François a rencontré, samedi à Témara, plusieurs membres et bénévoles du centre social rural des Filles de la Charité saint Vincent de Paul de Temara dont le siège se situe dans la commune rurale de Mers El Kheir.

A son arrivée au centre dirigé par des sœurs d’Espagne, le Souverain pontife qui a été accueilli par le gouverneur de la préfecture Skhirate-Temara Youssef Draiss, a pris connaissance des activités caritatives et bénévoles de cette structure qui propose des prestations médicales et des cours d'alphabétisation pour enfants et adultes.

Le centre fournit également une précieuse assistance aux nouveau-nés, mais aussi en psychiatrie, avec le soutien de spécialistes.

Par la suite, le Pape François a visité les différentes dépendances du centre qui abrite quatre bâtiments. Il s’agit d’un dispensaire dédié aux femmes et aux enfants, d’une salle dédiée aux cours d’alphabétisation pour enfants et adultes, ainsi qu’un réfectoire et un bâtiment des sœurs supervisant l’établissement.

Accompagné d’une importante délégation composée notamment d'éminentes personnalités du Saint-Siège et de Monseigneur Vito Rallo, ambassadeur de la Nonciature Apostolique du Vatican à Rabat, le Pape François a rencontré à cette occasion plusieurs enfants en situation de handicap et a entendu les témoignages de leurs parents qui ont exprimé leur gratitude aux sœurs dirigeantes du centre.

Le souverain pontife a également assisté à une représentation de chants des enfants amis du centre qui ont gratifié le Pape François et sa délégation par un florilège de chants d’accueil.

A l’issue de cette visite, Sa sainteté le Pape François a offert au centre une icône religieuse sculptée de la sainte Famille et a reçu une collection de draps brodés dans la tradition marocaine, offerte par les responsables du Centre.

Dirigé par plusieurs sœurs religieuses espagnoles, le centre est ouvert à toute personne souhaitant faire du bénévolat. Plusieurs infirmières et médecins proposent leurs services gratuitement au centre qui constitue un exemple concret des valeurs de l’ouverture, de dialogue et de tolérance.

Le Souverain Pontife est arrivé hier, samedi 30 mars 2019 au Maroc, pour une visite officielle de deux jours dans le Royaume, à l'invitation d'Amir Al-Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI.