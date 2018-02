© Copyright : Dessin- Mohamed Elkho-Le360

La brigade nationale de la police judiciaire de Temara a procédé mercredi, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de surveillance du territoire national, au démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le vol de voitures et la falsification de documents.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le principal suspect, qui a déjà un casier judiciaire, a été interpellé à bord d’une voiture portant de fausses plaques d’immatriculation, notant que des documents de transfert de propriété, des accessoires ainsi que des clés de plusieurs marques de voitures ont été trouvés dans le véhicule en question.

Les perquisitions effectuées dans le parking de l’immeuble où réside le suspect ont permis la saisie d'une autre voiture portant de fausses plaques d’immatriculation et qui faisait l'objet d'un avis de recherche pour vol, ajoute la même source.

Les enquêtes et les investigations menées ont révélé que le mis en cause s’activait dans le cadre d'un réseau criminel spécialisé dans le vol de voitures et la falsification des plaques d’immatriculation et des numéros de châssis en complicité avec le propriétaire d’un atelier de tôlerie, souligne la DGSN, relevant que ce dernier a été également interpellé après la découverte dans son atelier de dix voitures volées à Témara, Salé et Mehdia.

La perquisition menée dans cet atelier a permis la saisie de plusieurs pièces de carrosserie dont les numéros de châssis ont été falsifiés, ajoute le communiqué.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent pour mettre la main sur les autres personnes impliquées dans ces actes criminels.