La circulation sera coupée sur la route provinciale RP5412 au niveau de la section reliant M'sila à Brarha (Taza) à cause d'un effondrement de la plate-forme, a annoncé samedi le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Cet effondrement nécessite l’interdiction totale de la circulation des véhicules sur la section comprise entre les PK19+000 et PK 19+600 au lieu dit Sikha, précise le ministère dans un communiqué portant à la connaissance des usagers de la route que la déviation de la circulation est possible via la route provinciale n°5414 entre M'sila et Bni Frassen en passant par Rbaà El Fouki.

Le ministère appelle les automobilistes pour plus de prudence et au respect de la signalisation routière en attendant le rétablissement de la circulation.

Pour plus d’information, le ministère appelle à contacter le numéro de permanence au 05.37.71.17.17 ou les services provinciaux au 05.38.90.75.10/12/16.