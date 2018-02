© Copyright : DR

Une dame de 85 ans a mis fin à sa vie, ce vendredi matin, par pendaison à son domicile au quartier Mister Khouch à Tanger. Détails.

Tanger a été, ce vendredi matin, secouée par le suicide d'une personne âgée. Une dame de 85 ans s'est donné la mort par pendaison à son domicile situé au quartier Mister Khouch de la ville du Détroit.

La nouvelle a créé la surprise et suscité nombre de questionnements au sein de la famille de la victime, d'autant que cette dernière ne présentait aucun signe de mal être et ne souffrait d'aucune maladie, nous assurent des sources bien informées. Alertées, les autorités se sont immédiatement rendues sur les lieux afin d'ouvrir une enquête et déterminer les circonstances du drame.