Un véhicule de transport de personnel a percuté deux femmes sur la route de l'avenue des FAR de Tanger, causant la mort d'une d'entre elles.

L’hécatombe se poursuit à Tanger. Une semaine après le drame causant la mort de 7 ouvrières, un nouvel accident grave vient secouer les habitants de la ville.

Il y a quelques heures, un véhicule de transport d’employés, encore une fois, a heurté deux femmes, la trentaine passée et causant la mort d’une d’entre elles, l’épouse d’un commissaire de police. L’accident a eu lieu sur l’avenue des FAR, route de Rabat. Cet axe routier est très fréquenté par toutes sortes de camions, de bus et de poids lourds.



La jeune femme, âgée de 36 ans qui a survécu à l’accident, souffrirait de graves blessures. Elle a été transférée à l’hôpital Mohammed VI de Tanger pour recevoir les soins nécessaires. La dépouille de la victime a été transférée à la morgue du même hôpital.



Selon les premiers élèments de l’enquête, le chauffeur conduisait à une vitesse excessive, perdant ainsi le contrôle du véhicule. Il a été arrêté puis conduit à la préfecture de police pour interrogatoire. Une enquête a été ouverte par les autorités.