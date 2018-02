© Copyright : DR

Un lycéen de l’établissement Badr dans le quartier Mesnana de Tanger a asséné plusieurs coups de couteaux à un camarade de classe à la sortie des cours. Les détails.

Nouveau drame à Tanger. Un lycéen âgé de 17 ans est décédé ce lundi 19 février après avoir été attaqué au couteau par un ancien camarade de classe.

Les deux jeunes étaient en conflit depuis plus d’un an et demi, selon des témoignages recueillis sur le lieu du drame. Ce conflit serait à l’origine de l’altercation de ce matin.

La dépouille du jeune garçon a été transférée à l’hôpital de Tanger. L’auteur du crime a été arrêté et placé en garde à vue.