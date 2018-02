© Copyright : DR

C'est un acte d'une extrême barbarie. Un jeune homme a été violemment agressé, en pleine rue, par sa belle-mère et ses deux fils avant de se faire trancher la main. Son état est critique.

Un jeune homme de 23 ans a été victime, mardi 20 février, d'une odieuse agression à Tanger. Sa belle-mère et les deux fils de cette dernière, âgés de 28 et 22 ans, l'ont violemment tabassé en pleine rue avant de lui couper la main à l'aide d'une hache. C'était au quartier Boukhalef. La victime, qui se trouve actuellement dans un état critique, a été dépêchée aux soins intensifs à l'hôpital Mohammed V à Tanger, avant d'être transférée à Rabat, à l'hôpital Souissi, où elle a subi deux opérations au niveau de la main et de la tête.

Les autorités se sont déplacées sur le lieu de résidence des agresseurs, au quartier Boukhalef à l'ouest de la ville du Détroit, pour les besoins de l'enquête, mais pour l'instant, les raisons ayant motivé cet acte barbare restent inconnues.