Avec une enveloppe financière d’environ 60 millions de dirhams, deux jeunes marocains se préparent à mettre en place un projet touristique, le plus important du genre dans la capitale du Détroit, surnommé «La grande roue de Tanger».

Le projet a été présenté, vendredi 24 août, par un jeune homme vivant en France et une jeune femme établie aux Etats-Unis au maire de la ville, Bachir Abdellaoui.

S’il reçoit l’aval des autorités compétentes, le projet sera basé sur le site du groupe urbain. Il est à même de contribuer à l’essor touristique de la capitale du Détroit à l’instar d’autres chantiers d’envergure en cours.

Le projet comprend les plus grandes roues circulaires du sud de l'Europe et de l'Afrique, ainsi que des jeux d'escalade, de spinning et autres.