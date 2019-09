© Copyright : DR

Les éléments de la sûreté nationale du port de Tanger-Med, en coordination avec leurs homologues de la Gendarmerie royale ont réussi, tôt dimanche matin, à mettre en échec une opération de trafic d'une quantité de 11,35 Kg de cocaïne dissimulée à bord d'un camion de transport international.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les opérations de fouilles effectuées immédiatement après l'arrivée, par voie maritime, de ce camion en provenance de l'Espagne ont permis de saisir cette quantité de cocaïne, soigneusement dissimulée à l'intérieur de cavités spécialement aménagées dans le toit de la remorque.

Le chauffeur du camion, de nationalité marocaine, et son assistant ont été arrêtés lors de cette opération, ajoute la même source. Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer d'éventuelles ramifications, aux niveaux national et international, de cet acte criminel, conclut le communiqué.