Les enfants d'Al Qods participant à la 12è édition des colonies de vacances organisée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, ont chanté en choeur, mercredi à Tanger, un chant en l'honneur du Maroc à l'occasion de la fête du Trône.

Il s'agit d'un message de gratitude et de considération au roi Mohammed VI, pour la Haute sollicitude dont le Souverain entoure la Ville sainte et ses habitants. Intitulée "Salam li Maghrib Fi Ardi Assalam", écrite par le poète palestinien Khaldoun Awar et composée par l'artiste Samer Siouri, la prestation des enfants maqdessis a enflammé la salle couverte "Ziaten" devant des enfants marocains enthousiastes, dans le cadre de la clôture des compétitions sportives organisées à l'initiative de la délégation régionale du ministère de la Jeunesse et des sports, a indiqué l’Agence Bayt Mal Al Qods dans un communiqué.

Des danses populaires palestiniennes et marocaines se sont mêlées aux festivités pour peindre un tableau exquis, mettant en avant les valeurs nationalistes.

Au programme de cette édition, qui se poursuit jusqu'au 28 août courant, figuraient des visites et diverses activités culturelles à Rabat, Tétouan, Chefchaouen et Tanger.

Ainsi, le groupe d'enfants d'Al-Qods a visité plusieurs sites à Tanger, notamment le port Tanger-Med, où ces enfants ont pu avoir nombre d'informations importantes sur le port le plus grand d'Afrique. Les enfants maqdessis ont également eu l'occasion de découvrir d'autres richesses des villes de Tanger et de M'diq.

Les enfants d'Al Qods ont également été reçus, jeudi au Palais des Hôtes à Rabat, par le Prince Héritier Moulay El Hassan, sur ordre du roi Mohammed VI.

Organisé chaque année par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au profit des enfants de la Ville sainte, ce programme s'inscrit dans le cadre de ses activités sociales destinées à cette catégorie de la société maqdessie, dans le sillage de son plan stratégique qui accorde une grande importance aux programmes et projets sociaux ayant un impact direct et palpable sur la population, notamment les femmes, les enfants et les personnes en situation difficile.