Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a ouvert, vendredi, une enquête judiciaire à l'encontre d'une femme pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de comprimés psychotropes, indique la Direction générale de sûreté nationale (DGSN).

Les services de sûreté de la ville de Tanger avaient interpellé, en collaboration avec leurs homologues de Rabat, la prévenue, âgée de 44 ans et sans antécédents judiciaires, en possession de 1.440 comprimés psychotropes de type "Rivotril" et "Nordaz", a précisé la DGSN dans un communiqué.

La mise en cause a été placée en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de sûreté pour lutter contre la drogue et les psychotropes, conclut le communiqué.