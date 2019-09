© Copyright : DR

Kiosque360. Les Grottes d’Hercule, monument historique de la ville de Tanger, sont en état de dégradation. L’urbanisation anarchique en est la principale cause.

Il faut sauver les Grottes d’Hercule. Monument historique de la ville de Tanger, datant de 5.000 ans avant Jésus-Christ, leur situation de délabrement devient criante. C’est en tout cas ce que nous apprend le quotidien arabophone Al Akhbar dans son édition de ce mercredi 25 septembre.

Selon des sources associatives, l’urbanisation est la principale cause de cette dégradation. «La multiplication des constructions anarchiques aux alentours a contribué à l’élargissement des fissures sur les parois intérieures et extérieures des grottes, ce qui met en péril l’existence de ce monument”, ajoute le média casablancais. Lesdites associations militent aujourd’hui pour la réhabilitation et la restauration de ce patrimoine historique et naturel.

Concernant le même sujet, les sources d’Al Akhbar s’indignent devant le manque de services publics aux alentours des Grottes d’Hercule. Elles expliquent que le site, qui est une des destinations touristiques les plus visitées de la ville du détroit pour sa beauté naturelle et sa richesse mythologique, ne dispose même pas d’un parking pour accueillir les véhicules des touristes.

Obligés de stationner devant le site, ils sont souvent priés par les agents de sécurité sur place de libérer l’espace. Ce qui ne leur laisse pas le temps de visiter les lieux.