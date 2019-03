© Copyright : DR

Kiosque360. La ville de Taliouine vient d’être frappée par une terrible tragédie. Un homme qui voulait prendre une seconde épouse a tué sa femme qui refusait ce remariage. Les détails.

Vendredi dernier, une femme de 37 ans a été retrouvée morte dans son lit à Taliouine, une ville près de Taroudant dans la région de Souss-Massa. Dans sa livraison du jour, le quotidien arabophone Assabah nous apprend que c’est son fils, âgé de 19 ans, qui a retrouvé le corps, quelques minutes seulement après le départ de son père. Ce dernier aurait assassiné son épouse parce qu’elle avait refusé qu'il prenne une deuxième épouse.



Le journal casablancais explique que la victime avait déjà porté plainte contre son mari, il y a cinq mois, pour violence conjugale. Il a été mis en détention avant d’être libéré suite à la renonciation de la femme, qui ne pensait certainement pas que le père de ses enfants allait lui ôter la vie.



Toujours selon Assabah, le mari avait préparé son coup à l’avance. Deux jours avant son crime, il avait annoncé à sa famille qu’il serait absent de la ville quelque temps. Il avait disparu des radars avant de réappaître vendredi vers 1 heure du matin. Il s’est introduit chez lui, est entré dans la chambre et a égorgé sa femme pendant son sommeil. Le fils aîné qui a entendu un claquement de la porte, est sorti rapidement pour voir ce qui se passait, est allé vers la fenêtre et a vu la voiture de son père prendre la fuite.



Trouvant cela suspect, il a couru vers la chambre et a trouvé sa mère baignant dans son sang. Choqué, il a réveillé ses frères et soeurs et averti les voisins qui ont appelé la gendarmerie royale qui a mobilisé toutes ses troupes pour retrouver le mari.



Assabah nous apprend que l’individu a été rapidement interpellé et déféré devant le procureur du Roi près la cour d’appel d’Agadir.