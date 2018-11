© Copyright : DR

L'inventeur marocain Rachid Yazami a remporté à Koweit city le prix de l'"Innovation scientifique et technologique" dans le cadre de l'initiative "Takrim 2018", en reconnaissance pour ses recherches scientifiques et ses inventions, en particulier l'anode graphite pour les batteries lithium-ion.

L'initiative Takrim décerne chaque année à un groupe d'individus et d’institutions créatives des prix dans neuf catégories, à savoir les jeunes entrepreneurs, le développement durable, la femme arabe pionnière, l'innovation dans l’éducation, l'innovation scientifique et technologique, la créativité culturelle, les services humanitaires et le leadership dans le monde des affaires.

Le prix a été décerné à Rachid Yazami lors d'une cérémonie, samedi dernier, en soirée, au Koweit, avec la participation de personnalités politiques, d'hommes d'affaire et de journalistes.

Rachid Yazami a fait ses études secondaires aux Lycées Moulay Rachid et Moulay Driss à Fès. Il obtient le baccalauréat en sciences mathématiques en 1971. Après une année à l’université Mohammed V de Rabat, il rejoint la ville française de Rouen où il intègre les classes préparatoires aux grandes écoles, avant d’être admis en 1978 à l’Institut polytechnique de Grenoble (INP).

Après l’obtention d’un diplôme de Grenoble INP (Phelma, ex-ENSEEG), Rachid Yazami prépare un doctorat, au laboratoire d’Adsorption et Réaction de Gaz sur Solide (LARGS) associé au CNRS, sur les composés d’insertion du graphite, matériaux complexes utilisés dans les électrodes des batteries.