Plus chère l’école, toujours plus chère. Chaque année, les familles d’enfants scolarisés au sein du système scolaire français tremblent à l’idée d’une nouvelle augmentation… et à juste titre.

Pour peu qu’on inscrive son enfant dans les écoles de la mission française, encore faut-il avoir les moyens des ambitions qu’on nourrit pour sa progéniture. Car au moment de passer à la caisse, les années se suivent et ne se ressemblent pas.

Cette semaine encore, la nouvelle est tombée comme un couperet, l’année scolaire 2020/2021 sera elle aussi porteuse de son lot d’augmentations à tout va. Autrement dit, ça va faire mal.

Pour y voir plus clair dans cette politique peu transparente, on fait le point avec Bérangère El Anbassi, conseillère consulaire et Présidente de la section Maroc de l’Association Français du Monde.

Quelle est la situation actuelle ?

Nous avons obtenu depuis trois ans une augmentation des frais de scolarité plafonnée à 750 dhs par an, grâce à un moratoire que nous sommes parvenus à mettre en place. Mais cette année, à notre grande surprise, la donne a changé.

Qu’est-ce qui attend les parents d’élèves pour l’année scolaire 2020/2021 ?

La hausse des frais de scolarité sera appliquée par tous les établissements gérés par l’AEFE à travers le Maroc et sera plafonnée à 2%, correspondant, d’après l’AEFE, à l’inflation au Maroc.

Cette augmentation est liée au budget de fonctionnement de l’établissement, à savoir par exemple, les augmentations des salaires des professeurs.

Toutefois, ce pourcentage de 2% lié à l’inflation est à vérifier car pour ma part, j’ai reçu une circulaire provenant du service économique et social qui déclare que l’inflation au Maroc a été de 0,4, voire 0,5%.

Outre cette hausse, une autre augmentation, cette fois-ci différenciée en fonction des pôles, est également prévue.

Cela implique-t-il que les prix seront désormais différents d’une ville à l’autre ?

Oui en effet. Pour peu qu’on vive à Tanger, Marrakech, Casablanca, Rabat ou Meknès, les augmentations seront de différents ordres. Ainsi, en plus des 2% à imputer à chaque établissement, il faudra compter une augmentation de 1500 dhs à Rabat, 2000 dhs à Casablanca, 500 dhs à Marrakech, et 1500 dhs à Meknès. En revanche, à Tanger, pas d’augmentation en vue car aucun investissement immobilier n’a été prévu ou du moins budgétisé.

A quoi ces augmentations, inégales d’une ville à l’autre, sont-elles dues ?

Elles sont liées au travaux programmés. Par exemple, à Casablanca, l’AEFE prévoit la rénovation de Beaulieu et c’est ce type de travaux précisément qui entre dans ce que l’on nomme les investissements immobiliers.

A-t-on plus de détails sur les travaux prévus ?

Nous ne sommes pas dans le secret des dieux ! Nous n’avons pas pour le moment le détail des travaux prévus.

Quid des droits de première inscription ?

Le plus grave à mon sens, en dehors des frais de scolarité évoqués plus haut, c’est l’augmentation liée aux droits de 1ère inscription. Ils étaient de 14 000 dhs par enfant pour les élèves français, de 20.000 dirhams pour les Marocains, et 23.000 dhs pour les autres nationalités.

Ils ont décidé de faire à payer à tout le monde 22.000 dhs, ce qui représente une augmentation de plus de 50% pour les familles françaises.

Or, dans le préambule des statuts de l’AEFE, il est écrit noir sur blanc que les établissements sont créés pour scolariser les enfants français résidants à l’étranger. Donc j’estime que c’est un droit inaliénable.

S’agissant du droit d’entrée, je ne vois pas pourquoi un enfant français paierait autant qu’un élève marocain ou d’une autre nationalité, alors que c’est l’État français qui subventionne en partie.

La solidarité nationale française se doit d’être appliquée aux familles françaises de l’étranger.

Mais comment cette augmentation est-elle justifiée ?

Au lieu de faire peser la charge des futurs investissements immobiliers, ils augmentent les DPI qui ne touchent que les nouvelles familles inscrites, qui vont elles profiter des investissements financés par ces augmentations.

Par exemple, si vous avez un enfant en 1ère au lycée, et qu’on vous dit qu’il faut payer pour les investissements immobiliers, vous comprenez que ce n’est pas acceptable car l’enfant est en fin de scolarité, et qu’il ne bénéficiera donc pas de ces travaux d’aménagement.

Ils modèrent donc l’augmentation des frais de scolarité par une augmentation des DPI pour que les nouvelles familles soient plus touchées par l’augmentation des tarifs globaux.

Mon 3ème sujet de bataille, c’est aussi de savoir si le budget alloué aux bourses scolaires va suivre. A ce jour, personne ne sait. Je ne tiens pas à me retrouver l’année prochaine avec des familles françaises qui vont voir leurs bourses baisser parce que l’enveloppe allouée n’aura pas suivi l’augmentation des frais de scolarité. Tout est lié !

Quelle est votre attitude pour contrer ces augmentations ?

Il y a une réflexion à avoir. Investir pourquoi faire ? Pour rénover l’existant et rester avec la même capacité ou rénover l’existant pour augmenter la capacité d"accueil d’élèves ?

J’estime qu’à un moment donné, il faut arrêter d’augmenter la capacité des établissements de l’agence.

Je propose donc, non pas d’augmenter le budget de l’investissement immobilier, mais d’investir plutôt dans le budget de fonctionnement pour maintenir un niveau d’excellence.

Au lieu d’investir dans des murs pour agrandir des écoles et pour avoir encore plus d’élèves, je trouve qu’il faudrait rester à un périmètre constant, à un nombre d’élèves fixe et investir dans le fonctionnement en aménageant par exemple des classes d’informatique ou en organisant des formations continues pour les enseignants.

Sans compter qu’en voulant s’agrandir à tout va, les charges de fonctionnement vont aller crescendo car qui dit classes supplémentaires, dit professeurs supplémentaires et donc salaires supplémentaires.

Il faut maintenir la qualité en progression constante pour arriver à un niveau qui va tirer vers le haut l’ensemble des élèves et positionner ainsi les établissements de l’AEFE comme des exemples à suivre par ceux de l’OSUI et par les autres partenaires.

Quels sont les recours possibles pour les parents ?

L’association des Français du Monde avait rendez-vous lundi au service d’action culturelle à Rabat et nous avons appelé l’AEFE à revenir à la raison.

Pour ma part, je prends toujours l’exemple du bon père de famille qui regarde ce qu’il a dans sa caisse et décide que cette année, il peut acheter une voiture mais ne peut pas changer de maison par exemple.

Je voudrais donc qu’ils arrêtent de se dire que les projets coûtent tant d’argent et que pour trouver un financement, il faut pratiquer des augmentations à tout va.

Je leur demande d’avoir une réflexion dans l’autre sens : de combien de moyens est ce que je dispose ? Et avec ce que j’ai, qu’est ce que je peux faire ?

Toutefois, il faut aussi sensibiliser les parents d’élèves. Je rencontre énormément de parents qui veulent toujours plus mais qui ne se rendent pas compte que demander plus a un impact sur les frais de scolarité.

Il faut savoir que ce n’est pas l’état français qui va subventionner les grosses améliorations, ni d’ailleurs tout subventionner. Les établissements peuvent donc jouer sur les frais de scolarité, ce qu’ils font, mais beaucoup moins sur la subvention de l’état.

Avez-vous un exemple de recours qui a fonctionné par le passé ?

Quand les parents d’élèves sont dans la rue, on n’aime pas ça car avec les moyens de communication dont on dispose aujourd’hui, quand on bouge au Maroc, on le sait tout de suite au Chili ou en Pologne, et ça fait effet boule de neige.

N’oublions pas que le Maroc dispose du plus large réseau d’établissements AEFE au monde et que pour ces raisons là, on suit de près ce qui se passe ici.

Ainsi, il y a 3 ou 4 ans, on nous a imposé 40% d’augmentation sur quelques années. Nous avons fait bouger les choses et c’est pour cela que nous sommes parvenus au moratoire de 750 dhs par an bloqués sur 3 ans.

Nous avons aussi eu droit, à certains moments, à des DAI, des droits annuels d’inscription à payer chaque année.

Deux familles de Marrakech ont porté ça en justice au tribunal administratif en France et ont gagné. Les DAI ont donc été retirés.

Il y a toujours un moyen de contrer les choses mais le problème est que beaucoup de parents se disent qu’ils n’ont pas le choix. Or manifester, prendre la parole est aussi un droit dans le système scolaire français !