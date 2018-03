© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs cas de teigne ont été enregistrés parmi les enfants, dans la commune de Sidi Rahal plage. Les habitants et la société civile pointent du doigt les chiens errants. Les détails.

Cinq cas de teigne ont été recensés, mercredi 21 mars, dans les rangs d’enfants de moins de 14 ans, dans la commune de Sidi Rahal plage, affirme Assabah dans son édition de ce jeudi 22 mars, citant des sources officielles. Les mêmes sources n’excluent pas la possibilité de voir se développer d’autres cas, les autorités sanitaires n’ayant réagi que suite à des protestations d'associations de la société civile, note le quotidien.

Assabah souligne aussi que les services de la Gendarmerie Royale se sont saisis de l’affaire, dans l'objectif de rassembler les données et de coordonner, avec les autres services, la mise en place de mesures pour contrecarrer la propagation de la maladie. La commune a également alerté la préfecture de Berrechid.

Il a ainsi été décidé de former une commission provinciale composée de vétérinaires et de dermatologues, pour étudier le lien entre la teigne des chiens et son apparition chez les enfants. Mais ladite commission n’a pas encore entamé sa mission, alors que les habitants sont de plus en plus inquiets face au nombre de chiens contaminés qui rodent partout dans la région.

Dans une déclaration à Assabah, Hamid Nouadi, acteur associatif local, a souligné que les autorités sanitaires n’avaient pas accordé assez d’importance à cette épidémie, malgré l'augmentation du nombre de cas observés et la peur grandissante des parents. La même source a indiqué que les enfants avaient été contaminés par les hordes de chiens errants qui hantent les lieux et risquent de transmettre la teigne à d’autres enfants.