Kiosque360. Des fonctionnaires véreux, des détournements à la pelle et des cantines scolaires servant aux élèves des denrées alimentaires impropres à la consommation. Le ministère de tutelle mène l’enquête.

Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fait à nouveau face à un scandale relatif aux cantines scolaires. Détournement de ravitaillement, vol d’équipements de cuisine en bon état, livraison en viandes avariées et produits périmés à l’internat d’un lycée de Sidi Bennour où des élèves ont été intoxiqués: le ministère mène l'enquête, rapporte Assabah dans son édition de ce jeudi 15 mars.

Selon le quotidien, ce dossier serait derrière le licenciement du directeur d’un lycée, suite à une décision du directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Casablanca-Settat. Cette affaire a, par ailleurs, révélé l’existence d’un réseau de fonctionnaires corrompus qui auraient bénéficié de la protection de responsables à la direction provinciale du MEN, à Sidi Bennour. Assabah n’exclut pas l’éclatement d’affaires similaires dans d’autres institutions et internats, citant notamment le collège Al-aounate et l’internat de Hamman El Fatouaki.

Dans une déclaration à Assabah, le secrétaire régional du syndicat national de l'enseignement, Aziz Bouhouli, a évoqué les dysfonctionnements financiers et administratifs au niveau de la direction provinciale du MEN de Sidi Bennour, invitant toutes les parties concernées à coopérer pour dénoncer les fonctionnaires improbes. Il a, à cette occasion, annoncé l'appel du syndicat à un sit-in. Un premier mouvement de protestation s'est ainsi tenu devant la direction, mercredi, de 10 heures du matin à 16 heures. Ce mouvement, qui en annonce d'autres, a été organisé pour dénoncer la corruption à la Direction du ministère de l’Education de Sidi Bennour, affirme le responsable syndical.