Kiosque360. Le décès tragique de la fillette brulée vive dans un appartement à Sidi Allal Bahraoui a provoqué l’indignation des Marocains. Les habitants de cette ville ainsi que les internautes accusent les sapeurs-pompiers d’avoir manqué à leur mission en mettant beaucoup de temps à réagir.

Jusqu’à lundi après-midi, aucun communiqué officiel n’a été publié sur le drame de la fillette brûlée vive alors qu’elle était coincée dans sa maison derrière une fenêtre grillagée à Sidi Allal Bahraoui dans la province de Khemisset. Une tragédie qui a secoué tous les Marocains qui ont visionné depuis dimanche dernier une vidéo de 7 minutes montrant les flammes en train de dévorer le petit corps de Hiba (4 ans) devant les regards impuissants des habitants. Une population qui a manifesté le lendemain devant le siège des sapeurs-pompiers en scandant des slogans hostiles. Les habitants reprochent aux soldats du feu d’avoir tardé à répondre aux multiples appels téléphoniques des habitants de Hay Nasr.

Un acteur associatif a indiqué avoir contacté les sapeurs-pompiers à trois reprises. Mais il leur a fallu plus d’une demi-heure pour arriver sur les lieux. Auparavant, plusieurs volontaires ont essayé de défoncer la porte de l’appartement mais en vain. Ils ont utilisé des cordes et des échelles mais l’ampleur de l’incendie et les fenêtre grillagées les ont empêchés de sauver la petite fille.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 6 août, qu’un fonctionnaire de la commune de Sidi Allal Bahraoui a pris sa voiture pour aller prévenir les sapeurs-pompiers. Il leur a demandé de faire vite, la caserne se trouvant à quelques encablures seulement du lieu de l’incendie. Le comble est que les pompiers sont arrivés avec un équipement de fortune, dotés seulement de lances d’incendie projetant un jet d’eau faible qui n’arrivait même pas au niveau de la fenêtre située au premier étage et ne disposant pas d’échelle professionnelle. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia a traité le même sujet dans son édition du mardi 6 août, en relatant la mort atroce de la petite fille. Personne n’a pu la sortir de cet enfer car la porte de la maison était fermée et la clé était à l’intérieur.



Cette vision d’horreur a fait le tour de la Toile et a provoqué la colère et l’indignation des internautes. Selon certaines sources, l’origine de l’incendie serait due à l’explosion du chargeur d’un téléphone portable. La mère de la victime et sa petite sœur ont pu échapper aux flammes et ont été transportées vers l’hôpital de Tiflet pour recevoir les soins d’urgence.