Un individu a été arrêté à Settat pour avoir diffusé, sur YouTube, une vidéo où il avait insulté les Marocains et leurs institutions. Les détails.

Le youtubeur dénommé "Moul Kaskita" a été arrêté suite à la publication d'une vidéo comprenant des injures à l'encontre des citoyens marocains et des propos touchant à leur dignité et à leurs institutions constitutionnelles, indique, dimanche, un communiqué du Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Settat.

"Suite à la publication d'une vidéo sur YouTube en date du 29 novembre 2019 sur une chaîne portant le nom +Moul Kaskita+ comprenant des propos injurieux à l'encontre des citoyens marocains et touchant à leur dignité et à leurs institutions constitutionnelles, l'individu concerné a été arrêté et placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête", précise le communiqué.

La même source ajoute qu'une petite quantité de drogue a été trouvée en sa possession au moment de l'interpellation. Le mis en cause sera déféré devant le parquet dès la fin de l'enquête en vue de prendre la décision juridique appropriée à son encontre, conclut le communiqué.