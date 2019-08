© Copyright : Le360

A sa sortie de l'infirmerie de la première Base navale de Casablanca, où son examen médical, passage obligé pour son service militaire, s'est déroulé sans problème aucun, Chaimaa Al Ajraoui, une jeune fille de 20 ans, originaire de Khouribga, arbore un sourire et un visage rayonnants. Témoignage.

Pour Chaimaa, franchir cette étape lui ouvrira, sans aucun doute, de nouveaux horizons. La jeune fille affiche sans complexes son ambition débridée d'écrire sa propre histoire, celle d'une belle réussite.

La jeune fille se dit convaincue que le service militaire consolidera de facto son sentiment d'appartenance à la patrie, tout en lui offrant la possibilité de s'intégrer dans la vie professionnelle et sociale. Il s’agit pour elle d’une précieuse occasion pour bénéficier d'une formation militaire. Elle saura, dit-elle encore, puiser dans les valeurs de la culture militaire, fondées sur la discipline, le courage, l'engagement, la responsabilité et l'altruisme.

"Pour moi, c’est un honneur que d’effectuer le service militaire, qui est un devoir national et une étape essentielle dans la vie de chaque citoyenne et citoyen pour renforcer le sentiment d’appartenance à ce pays et renforcer son attachement à cette nation. S’engager dans le service militaire reflète également le principe de l’égalité des droits et des devoirs au sein de la société’’, a-t-elle noté.

Confiante et fière, Chaimaa a pour grande ambition d'être l’exception de sa famille "conservatrice", en intégrant les rangs des FAR, et souhaite ainsi ainsi ouvrir la voie à ses semblables, dans son environnement social immédiat.

Chaimaa confie aussi, avec fierté, qu'elle figure parmi les premières jeunes filles à avoir rempli le formulaire du service militaire, encouragée en cela par un grand nombre de jeunes gens, qui ont décidé de franchir le pas, et de s’engager dans le service militaire. Selon elle, le retour du service militaire est l'occasion pour les jeunes Marocains de démontrer qu’ils sont une génération citoyenne, prête à servir sa patrie avec abnégation.

En effet, le grand nombre de volontaires ayant rempli le formulaire du service militaire constitue, de l'avis des observateurs, un indicateur de l’enthousiasme qu’a suscité l’appel royal quand le souverain avait indiqué que cette opération devait se faire dans la transparence, et selon des critères d’équité.

Un autre indicateur, qui n'est pas de moindre importance, reflète la situation de la femme marocaine et sa décision de s’approprier un nouvel profil qui va de pair avec son époque et les mutations en cours au sein de la société.

Chaimaa al Ajraoui est, en effet, un exemple révélateur de ce changement manifeste.