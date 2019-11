© Copyright : DR

Kiosque360. Trois appelés au service militaire ont été interpellés, vendredi dernier, par les éléments de la gendarmerie royale, pour avoir déserté le centre de formation des FAR à Kasbat Tadla.

Les éléments de la gendarmerie royale de Chichaoua ont procédé à l’arrestation de trois individus vendredi dernier, nous apprend le quotidien arabophone Al Massae dans son édition de ce mardi 26 novembre. Leur crime: désertion du centre formation des FAR à Kasbat Tadla.

En effet, les mis en cause sont des appelés au service militaire obligatoire et ont été interpellé à leur domicile à douar Azib Errouhi pour le premier, dans la commune de Sidi Bouzid Arragragui pour le second et, enfin, dans la commune de Sid L’Mokhtar pour le dernier.

Des sources du média casablancais ajoutent que les services de la gendarmerie royale ont entamé les recherches dès réception des mandats d’arrêt délivrés contre trois déserteurs. Et, avec l’aide d’agents d’autorité, les gendarmes ont réussi à les localiser.

Les trois individus ont été placés en garde à vue sur ordre du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Marrakech en attendant leur transfert à la caserne de Kasbat Tadla, en attendant d'être déférés devant le tribunal militaire de Salé pour être jugés.

Pour rappel, la loi prévoit, pour les déserteurs, des peines d’emprisonnement d’un mois à un an, assorties d’une amende de 2.000 dirhams.