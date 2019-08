Sénégal. Aéroport Blaise Diagne: une passerelle fissure un réacteur de Royal Air Maroc, les passagers bloqués à Dakar

Les passagers du vol de RAM, qui devaient quitter Dakar pour Casablanca, dans la nuit du mardi 20 août, n’ont pu embarquer à bord. Et pour cause: la passerelle qui sert à monter dans l’avion a heurté l’appareil, qui a subi des dommages et occasionné l’annulation du vol.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé