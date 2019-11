© Copyright : Le360

Contrairement à Nador et Al Hoceima, Midelt n'est pas connue comme étant une région à forte activité sismique. Les séismes ressentis par ses habitants depuis une dizaine de jours viennent prouver que le mouvement de la tectonique des plaques dans cette région a changé. Explications.

Les habitants de Midelt et sa région peuvent se rassurer. Malgré les 4 secousses et la dizaine de répliques ressenties depuis une semaine, la tendance est désormais à la normalisation: "d'ici quelques jours il n'y aura plus de secousses, la tendance est à la baisse d'après les dernières données sismographiques", explique Nasser Jebbour, chef de division auprès de l'Institut National de géophysique.

Pas plus tard que ce matin, une nouvelle secousse de 3,6 sur Richter est venue s'ajouter aux trois autres secousses qui ont frappé Midelt et sa région depuis le 17 novembre dernier, date de la premiere secousse, de magnitude 5,3.

Mais contrairement à la région de Nador, celle de Midelt n'est pas connue pour ses activités sismographiques.

"Il y a déja eu des tremblements de terre à côté de Midelt, plus précisément à Talsint, et des secousses qui n'ont pas été ressenties. On ne peut parler de tremblement de terre qu'a partir du seuil de 3,5", précise cette source.

Nasser Jebbour souligne en outre que seul le mouvement de la tectonique des plaques explique ce changement dans l'activité sismographique habituelle.