Kiosque360. Les services de sécurité de la ville ocre passent actuellement au peigne fin les appartements meublés destinés à la location, dans le cadre d'une action d'anticipation concernant tout ce qui peut toucher à la sécurité publique.

En cette période estivale où les touristes, locaux et étrangers, affluent vers Marrakech, les services de sécurité passent au peigne fin les appartements meublés destinés à la location.



Dans son édition du vendredi 2 août, Al Ahdath Al Maghribia écrit que les autorités locales ont lancé une vaste opération de contrôle de ces appartements et de sensibilisation de leurs propriétaires, et ce dans le cadre des efforts déployés pour anticiper tout ce qui peut toucher à la sécurité publique. La même source ajoute que les autorités échangent avec les propriétaires au sujet des précautions qu’ils doivent prendre quand ils louent leurs appartements, ainsi que des procédures légales qu’ils doivent mener pour se conformer à la loi.



Selon Al Ahdath, cette campagne est menée par une commission où sont représentés l’ensemble des services impliqués dans la sécurité et la préservation de la sûreté publique, dont les autorités locales, la DGSN et les forces auxiliaires. Elle a entamé, depuis une semaine, une tournée des résidences et des complexes résidentiels connus pour abriter des appartements meublés destinés à la location.



D’après le journal, cette campagne n’a pas tardé à apporter ses premiers fruits, puisqu’elle a permis de mettre la main sur un touriste étranger recherché pour son implication présumée dans plusieurs crimes. Il s’agit, selon la même source, d’un Français faisant l'objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice de son pays qui le soupçonne d’être impliqué dans une tentative d’homicide à l’aide d’armes à feu. Il a été interpellé justement dans un appartement meublé qu’il louait dans la ville ocre.



Pour rappel, les personnes louant des appartements à de tierces personnes sont tenues de s’assurer de leur identité et d’informer les autorités de tout comportement étrange qui pourrait nuire à la sécurité publique. En cas de manquement à ces obligations, les propriétaires risquent de se retrouver, malgré eux, impliqués dans des affaires, délits ou crimes commis par leurs locataires. C’est en tout cas l’un des points sur lesquels les propriétaires sont sensibilisés dans le cadre de cette campagne.